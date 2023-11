I bianconeri soffrono ma ottengono i tre punti

Partita molto intensa fin dai primi istanti anche se nei primi 45 minuti ci sono state poche occasioni da segnalare da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo comincia bene la Juventus creando subito tre occasioni importanti per sbloccarla. Il vantaggio, però, arriva al minuto 60 quando con una punizione battuta magistralmente da sinistra di Kostic innesca il colpo di testa di Bremer. Dieci minuti dopo altro calcio d’angolo battuto da Kostic e gol di Rugani. Accorcia le distanze al 75′ Dossena con un colpo di testa su corner calciato da Jankto. Finale di sofferenza per i bianconeri che rischiano in più circostanze di prendere il gol del pareggio ma che al triplice fischio ottengono tre punti fondamentali in vista dello scontro diretto.

Tabellino del match

Reti: 60′ Bremer, 70′ Rugani, 75′ Dossena

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso (87′ Nicolussi Caviglia), McKennie, Locatelli, Miretti (66′ Iling jr), Kostic; Kean (66′ Vlahovic), Chiesa (81′ Milik). All. Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto (87′ Pavoletti), Prati, Makoumbou; Viola (67′ Oristanio); Luvumbo (71′ Shomurodov), Petagna (46′ Lapadula).

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Mckennie, Luvumbo, Kostic, Cambiaso