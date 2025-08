Juventus, via Douglas Luiz: identificato il possibile sostituto, è scontro con la Roma

La Juventus e Douglas Luiz sono ai ferri corti. Dopo l’atteggiamento indisciplinato del brasiliano e la rottura con la Juve, la dirigenza piemontese è alla ricerca del sostituto. Quest’ultimo probabilmente è stato individuato in O’Riley.

Juventus: piace O’Riley a centrocampo

Il profilo di Matt O’Riley torna a circolare con insistenza in Serie A. Il centrocampista classe 2000, attualmente sotto contratto con il Brighton, è già finito nel radar anche di Atalanta e Roma. In corsa per il danese si è aggiunta anche la Juventus. La dirigenza bianconera, guidata da Igor Tudor, avrebbe effettuato un primo sondaggio per valutare il profilo del giocatore. Al momento nessuna proposta ufficiale è stata presentata agli inglesi, almeno finora, anche perché ogni sviluppo dipenderà dalle cessioni a centrocampo, con Douglas Luiz tra i principali indiziati a lasciare Torino. Occhio quindi a questa pista di mercato: O’Riley potrebbe essere il prossimo colpo della Juventus a centrocampo.

Matt O’Riley è un centrocampista di ruolo, nato a Londra ma gioca nella nazionale danese. Il danese deve ancora compiere 25 anni ma ha dimostrato una discreta esperienza sul campo. Mancino di piede, oltre che buon rigorista, il giocatore ha grande fisicità. Cresciuto nel vivaio del Fulham, ha vestito la maglia dell’MK Dons prima di arrivare al Celtic a gennaio 2022. La scorsa estate il grande salto in Premier League, al Brighton.