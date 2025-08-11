La Juventus ha intenzione di riprendersi Kolo Muani, la sua strategia si sta rivelando vincente: tra la la richiesta dei francesi e l’offerta bianconera la distanza è sempre più minima e si può parlare di affare quasi fatto. L’unico ostacolo sono gli esuberi della rosa dei bianconeri: serve prima una cessione perché Damien Comolli abbia il semaforo verde per il francese.

Juventus, quasi fatta per Kolo Muani

Il primo giocatore sulla lista pronto ad uscire dovrebbe essere Fabio Miretti; sempre più vicino al Napoli, ma la lista è lunga e vede anche giocatori come Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Nicolò Savona. La strategia che la Vecchia Signora ha intenzione di mettere in ballo è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

I parigini lo vorrebbero quasi cedere per certo e con condizioni molto semplici, mentre la Juve intende vincolarlo al raggiungimento di un obiettivo di squadra, come la qualificazione in Champions League. Le due parti potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni, complice anche la gara tra PSG e Tottenham, valida per la Supercoppa Europea su campo neutro. Intanto Kolo Muani, però, non scenderà in campo, essendosi allenato nelle ultime settimane con le riserve e con la convinzione ormai definitiva di lasciare i parigini.