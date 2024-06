Juventus, Zaniolo: “Voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà”

I bianconeri restano in pole per l'ex Roma

Come riportato negli ultimi giorni, la Juventus è a caccia di un nuovo esterno per sostituire Chiesa in caso di partenza, che ormai non sembra più un utopia, e nelle scorse settimane si è fatto avanti Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, per proporre ai bianconeri il suo assistito, reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa e volenteroso di tornare in Italia.

Juventus, Zaniolo spinge per il ritorno in Italia

Rientrato in Turchia al club che detiene il suo cartellino, il Galatasaray, il mal di patria è tornato a farsi vivo, e insieme al suo procuratore, è alla ricerca di una sistemazione nel paese che lo ha lanciato, e proprio in questo senso, ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport, in cui ha inevitabilmente parlato del suo futuro.

Ecco le sue parole:

SUL SUO FUTURO

“L’ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista“.

SU DOUGLAS LUIZ ALLA JUVENTUS

“Parliamo di un centrocampista completo, totale. Da noi giocava nei due di centrocampo o mezzala, ma ha talmente tanta qualità che secondo me potrebbe essere impiegato anche più avanti, da trequartista. Basta vedere i suoi numeri stagionali. Douglas Luiz segna e fa segnare, ma è anche uno che corre, recupera palloni, si inserisce in area. E soprattutto imposta il gioco, dettando i tempi alla manovra. Vale tutti i soldi che la Juventus ha investito per lui e sono convinto che darà una bella mano ai bianconeri. E’ un brasiliano-europeo, una bella persona. E poi è un leader, tanto in campo quanto nello spogliatoio”.

IL SUO RAPPORTO CON IL BRASILIANO

“Quando sarà ufficiale, gli manderò un messaggio: abbiamo sempre avuto un bel rapporto a Birmingham. Per la Juventus è un gran colpo. Douglas Luiz è un top: giocatore fortissimo, di livello internazionale. Lo ha dimostrato nell’ultima stagione in Inghilterra”.