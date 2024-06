Juventus, Zaniolo si propone ai bianconeri | La situazione

Il calciatore punta al rientro in Italia

A ormai poche settimane dall’inizio del mercato, iniziano a delinearsi lentamente le intenzioni della Juventus per la prossima stagione, ma gli imprevisti che potrebbero ostacolare la volontà dei bianconeri sono varie, e l’infortunio di Milik e il punto interrogativo sul futuro di Chiesa sono solo alcuni di questi.

Juventus, Zaniolo e Greenwood i due obiettivi per l’attacco

Al fine di riuscire a tornare competitivi come nelle scorse stagioni, per poter lottare concretamente per lo Scudetto, Giuntoli, oltre al centrocampo, avverte la necessità di migliorare il pacchetto degli attaccanti partendo dalla permanenza di Chiesa. Negli ultimi giorni la Juve ha ricevuto il sì di Greenwood, ma manca ancora l’accordo con il Manchester United e la concorrenza è parecchia.

In alternativa all’esterno inglese, c’è Nicolò Zaniolo, che non sarà riscattato dall’Aston Villa e tornerà in Turchia al Galatasaray, e si è proposto alla Juventus che sta meditando sulla sua richiesta.