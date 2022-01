Kansas City Chiefs @ Cincinnati Bengals: preview

I Kansas City Chiefs giocheranno domenica pomeriggio (ore 19 italiane) al Paul Brown Stadium di Cincinnati contro i Bengals di Joe Burrow in una partita che potrebbe voler dire 1st seed AFC e che sarà combattutissima da entrambe le franchigie. I Bengals cercano di consolidare la loro posizione di leadership della AFC North il che si tradurrebbe in posto ai playoff. I Kansas City Chiefs, per il sesto anno consecutivo campioni della AFC West, con un incastro di risultati potrebbero già laurearsi primi della Conference ed avere Wildcards Bye Week ed Home Advantage, il che non sarebbe per niente male.

I Cincinnati Bengals sono una squadra forte, hanno un record di (9-6), ma personalmente credo che non abbiano grosse speranze contro questi Chiefs. La vittoria della scorsa settimana contro i Baltimore Ravens (21-41) può ingannare ma arriva da un’anomalia dell’organico dei corvacci che, tra l’altro, arrivano al finale di Regular Season decisamente ridimensionati, spennati direi. Partita da non sottovalutare sì, ma decisamente abbordabile.

Di contro i Kansas City Chiefs vengono da una partita molto convincente contro i Pittsburgh Steelers (10-36), nonostante un’anomalia dell’organico: fuori tanti top players, Travis Kelce, Harrison Butker e Tommy Townsend in testa e lo stesso Tyreek Hill presente ma solo per modo di dire. Giocatori che sono tornati ad allenarsi e giocheranno regolarmente questa settimana. La D dei Chiefs al momento è dominante, in uno stato di grazia, ed è in grado di annientare quasi ogni attacco avversario. Se continua così non ci sarà storia.

Al momento KC guida la American Football Conference (11-4) con una vittoria di vantaggio sui Tennessee Titans (10-5) ma, purtroppo, una delle 4 sconfitte subite dagli uomini di Andy Reid arrivò proprio ad opera di Tannehill & Co. Quindi dovessero pareggiare a 11-5 sarebbero in vantaggio per via dello scontro diretto. Di contro come accennavo prima, dovessero vincere i Dolphins sui Titans con una contemporanea vittoria di KC sarebbe 1st seed clinched. La vittoria serve ai Chiefs, ed è l’unico risultato accettabile.