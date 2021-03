Kessié, a Milano lavorano per il rinnovo: contratto fino al 2026

Il Milan non si lascia scappare Kessié, pronto il rinnovo per l'ivoriano con scadenza 2026.

A Milano pensano al futuro, rinnovo a Kessié

Kessié non ha bisogno di dare ulteriori conferme alla società rossonera. L’ivoriano, classe 1993, in questa stagione ha dato il massimo, spesso confermatosi decisivo in diverse gare di rilievo, anche in Europa League. Si pensa al rinnovo.

Kessié blindato dal Milan fino al 2026

Il Milan ha intenzione di blindare il centrocampista ex Atalanta, rinnovando quanto prima il contratto. La scadenza dell’attuale legame tra Kessié ed i rossoneri è fissata per il prossimo giugno del 2022, ma la dirigenza del Milan ha deciso di guardare lontano e fissare il rinnovo, con una scadenza lunghissima: giungo 2026. Non solo, Maldini-Massara hanno anche pensato di incrementare l’ingaggio a Franck, passando dagli attuali 2,2 milioni di euro a 3 milioni. A riportare l’indiscrezione è la Gazzetta dello Sport. Sull’ivoriano si sono fiondate numerose big europee, dal Real Madrid al Chelsea.