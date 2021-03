Luka Romero è uno dei giocatori più promettenti della sua età. Ha 16 anni e il soprannome che gli è stato affibbiato in patria dice tutto: “Mini Messi“. È nato a Durango, in Messico, e si è trasferito in Spagna all’età di 11 anni.

Il paragone con una leggenda del calcio come Messi ha bruciato tanti talenti sudamericani, ma il più giovane debuttante della storia della Liga potrebbe avere un futuro diverso dagli altri che hanno fallito.

Classe 2004, Luka Romero è un classico numero 10 che possiede una grandissima tecnica e un dribbling in velocità che gli permette di saltare gli avversari con estrema facilità. Tutti questi pregi hanno ammaliato vari club europei, tra cui il Milan.

Calciomercato Milan, fari puntati sul nuovo Messi: di chi si tratta

Milan, Inter, Napoli e Juventus sono i club che secondo Goal.com hanno appena chiesto informazioni al Mallorca per Luka Romero. Il club spagnolo ha bisogno di vendere e il 16enne a novembre aveva chiesto un contratto da professionista. Le richieste non sono state ancora accontentate e così la via dell’addio inizia a concretizzarsi.

La folta concorrenza non spaventa Paolo Maldini che può strappare il sì del giocatore concedendogli maggiore spazio in prima squadra. Inoltre la storia del Milan potrebbe anche solo bastare come invito per Luka Romero.