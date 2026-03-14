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sabato, Marzo 14, 2026
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Inter in silenzio stampa, i nerazzurri protestano restando ‘senza parole’

Aria pesante in casa Inter, tutti in silenzio stampa

Di
Fabiano Corona
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uefa champions league 2025 2026: inter vs bodo glimt
CRISTIAN CHIVU RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter, protesta e silenzio stampa

Aria pesante in casa nerazzurra, l’Inter opta per il silenzio stampa. Il pari subito in rimonta con l’Atalanta lascia i tesserati nerazzurri ‘senza parole’, un silenzio che fa rumore. Ad una settimana dalle polemiche legate al mano di Ricci nel derby costato una sconfitta all’Inter di Chivu, i due episodi capitati nel finale di gara tra Inter e Atalanta non vanno giù a Marotta e ai nerazzurri, il presunto fallo su Dumfries costato il pareggio e il mancato rigore per fallo su Frattesi non sono stati digeriti ai nerazzurri. Una classifica che spaventa, uno scudetto fino a poche settimane fa in cassaforte ora in discussione ed un ‘silenzio stampa’ rumoroso. Sarà una nuova settimana ricca di polemiche. Arbitri e Inter nel mirino delle discussioni.

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