A San Siro è appena terminata una gara importante per il cammino dell’Inter verso lo scudetto. La formazione di Chivu ha accolto i nerazzurri di Bergamo in un match entusiasmante che si è concluso con il risultato di 1-1. L’Inter continua la sua corsa scudetto, perdendo altri due punti, con il Milan che con il match di domani potrebbe approfittare per ridurre lo svantaggio. Il gol della Beneamata è stato siglato da Pio Esposito al 26′ del primo tempo, mentre l’Atalanta ha trovato il pareggio con Krstovic all’83. Inter-Atalanta 1-1: la classifica parziale vede la formazione di Chivu prima con 68 punti; la Dea è settima con 47 punti. Nel finale di gara polemiche e rosso per Chivu, l’Inter reclama per un calcio di rigore per fallo su Frattesi, per arbitro e Var tutto regolare.

Inter-Atalanta, il tabellino

Il primo tempo si conclude con la formazione di casa in vantaggio. Il gol dell’Inter arriva alla mezzora con una splendida conclusione di Pio Esposito che sta disputando una stagione stellare. L’azione del gol arriva da un recupero di palla di Dumfries, tacco di Thuram, suggerimento di Barella: Esposito dalla zona sinistra dell’area di rigore infila il portiere avversario, Carnesecchi. Il primo tempo è tutto targato Inter, possesso palla e azioni pericolose tutte nella zona di Carnesecchi. L’Atalanta ha provato a difendersi e una sola volta si è resa pericolosa con Scamacca nel primo quarto d’ora di gioco. Al termine dei 45 minuti l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, risultato parziale 1-0.

Il secondo tempo vede un’Atalanta più reattiva e più convinta con la formazione di Palladino che prova a pareggiare, ma l’Inter difende bene con i suoi uomini. Anche nella seconda frazione di gioco è l’Inter a tenere il possesso, nonostante tutto la Dea non perde coraggio e trova il pareggio nei minuti finali con un gran gol di Krstovic all’83’. La gara termina così, dopo 6 minuti di recupero e risultato che non varia: 1-1.

INTER (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi – Samardzic, Zalewski – Scamacca. Allenatore: Palladino.

Reti: 26′, Pio Esposito (I); 83′, Krstovic (A).

Ammonizioni: 22′, Kolasinac (A); 22′, Susuic (I); 59′, Carlos Augusto (I); 90’+6′, De Ketealeare (A).

Espulsioni: 85′, Chivu (allenatore Inter).