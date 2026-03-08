Milano è rossonera. La squadra di Allegri batte l’Inter grazie ad una rete di Estupinan

Il Milan vince il Derby contro l’Inter e diminuisce la distanza dalla vetta che ora è a sette lunghezze, non bene la squadra di Chivu che nella ripresa ha cercato il pareggio ma la difesa rossonera si è sempre dimostrata all’altezza.

La partita

Inizia bene l’Inter che nei primi minuti schiaccia il Milan e crea occasioni da rete con Dimarco, ma la più pericolosa è sui piedi di Mkhitaryan che supera la difesa e a tu per tu con Maignan si fa parare la conclusione. Dopo un minuto arriva il più classico dei gol sbagliato gol subito con Fofana che trova un millimetrico lancio per Estupinan che appena in area in diagonale batte Sommer. Nel finale ci prova ancora Fofana ma il tiro termina altissimo.

Nella ripresa, incredibile Dimarco all’inizio della ripresa si mangia la rete del pareggio calciando sopra la traversa, tutto solo dall’altezza del dischetto del rigore. Ci prova un paio di volte Leao lanciato in contropiede ma le conclusioni terminano lontane dallo specchio della porta. Chivu ed Allegri effettuano i cambi, chi migliora leggermente è l’Inter ma la squadra nerazzurra è andata a sbattere contro il muro difensivo rossonero. Nel finale ci ha provato Akanji di testa ma la palla termina abbondantemente a lato.

Il tabellino

Milan-Inter 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (dal 23’st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (dal 38’st Nkunku), Leão (dal 23’st Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 34’st Diouf), Akanji, Bastoni (dal 23’st Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 14’st Dumfries), Barella (dal 23’st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (dal 14’st Sucic), Dimarco; Esposito, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vri, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Reti: 35’pt Estupinian

Ammoniti:

Espulsi: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M)

Recupero: 2’pt, 5’st