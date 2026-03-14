Serie B: i risultati della 30^ giornata. Il Palermo crolla a Monza

Dopo la vittoria del Modena nell’anticipo di ieri sera contro lo Spezia, questo pomeriggio i riflettori erano puntati sul Brianteo, dove il Monza ha battuto con un netto 3-0 il Palermo con Azzi che ha fatto letteralmente impazzire la retroguardia rosanero in versione assist man. La squadra di Inzaghi al momento si è dimostrata inferiore ai biancorossi, che sono andati a segno con Petagna, Ciurria e Colombo, per i rosanero occasioni solo nel finale con il solito Pohjanpalo.

Nelle altre gare il Bari rifila un poker ad una Reggiana sempre più in crisi, finisce in parità tra Cesena e Frosinone e nonostante questo Mignani è stato esonerato a favore di Ashley Cole. Finisce sempre 2-2 Empoli-Mantova, con i padroni di casa che rimontano due reti, i Catanzaro vince 3-1 a Padova e si mette nella scia del Palermo.

I risultati

Modena-Spezia 3-0

29’pt e 10’st De Luca, 14’st Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10’pt Artioli (B), 15’pt e 3’st Rao (B), 12’st Moncini (B), 43’st Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40’pt Corrado (F), 14’st e 34’st Corazza (C), 27’st Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

21’pt Bragantini (M), 37’pt Cella (M), 5’st S. Shpendi (C), 39’st Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33’pt Mosti (J), 32’st rig. Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17’pt Alesi (C), 6’st e 49’st Iemmello (C), 47’st Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18’pt Petagna, 18’st Ciurria, 43’st Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Virtus Entella-Avellino (15/03, ore 15:00)

Südtirol-Pescara (15/03, ore 17:15)