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sabato, Marzo 14, 2026
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Napoli in rimonta col Lecce (2-1) | Spavento per Banda uscito in barella

Paura al Maradona, Banda esce in Barella dopo un malore. Il calciatore del Lecce si sarebbe ripreso, grande spavento in campo e sugli spalti

Di
Emanuele Orofino
-
8
serie a enilive 2025 20226: napoli vs lecce
Rasmus Højlund ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Napoli batte il Lecce in rimonta

Napoli dai due volti, gli azzurri vanno sotto col Lecce, soffrono ma riescono a ribaltare il risultato. Tre punti importanti in rimonta per gli azzurri di Conte pesanti per la corsa alla Champions. Paura per Banda, uscito in barella per un malore.

NAPOLI: Meret A., Beukema S., Buongiorno A., Olivera M., Politano M. (dal 28′ st Gutierrez M.), Anguissa F. (dal 1′ st De Bruyne K.), Gilmour B., Spinazzola L. (dal 28′ st Mazzocchi P.), Elmas E. (dal 1′ st McTominay S.), Alisson Santos (dal 40′ st Giovane), Hojlund R.. A disposizione: Contini N., De Bruyne K., Giovane, Gutierrez M., Juan Jesus, Lukaku R., Mazzocchi P., McTominay S., Milinkovic-Savic V. Allenatore: Conte A..

LECCE: Falcone W., Veiga D., Siebert J., Tiago Gabriel, Gallo A. (dal 34′ st Ndaba C.), Ramadani Y., Ngom O. (dal 41′ st Fofana S.), Pierotti S. (dal 34′ st Ndri K.), Coulibaly L. (dal 1′ st Gandelman O.), Banda L., Stulic N. (dal 14′ st Cheddira W.). A disposizione: Cheddira W., Fofana S., Fruchtl C., Gandelman O., Helgason T. J., Jean G., Marchwinski F., Ndaba C., Ndri K., Perez M., Sala A., Samooja J., Sottil R. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 2′ st Hojlund R. (Napoli) , al 22′ st Politano M. (Napoli) al 3′ pt Siebert J. (Lecce) .

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