Kessie-Milan, il centrocampista ha scelto | La decisione

Kessie saluta il Milan, vuole il PSG

Kessie, la decisione, il centrocampista del Milan avrebbe deciso di lasciare i rossoneri accettando la corte del PSG. Secondo il portale todofichajes.com Kessié non rinnoverà il contratto con il Milan e lascerà quindi la squadra a fine stagione. L’africano non è soddisfatto dell’ultima offerta rossobera pari a 6,5 milioni di euro a stagione, vorrebbe uno stipendio di 9 milioni di euro, tutte le strade portano al PSG.

Come sappiamo molto spesso la volontà del calciatore è fondamentale in una trattativa, tra Milan e Kessie molto probabilmente la questione non è solo economica ma anche tecnica, col giocatore affascinato dall’opportunità di giocare insieme a campioni del calibro di Messi e Neymar.