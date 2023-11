Baldanzi sposo promesso della Fiorentina

Sono mesi che si parla del passaggio del fantasista Baldanzi dall’Empoli alla Fiorentina, già nella scorsa estate l’affare fu vicino alla chiusura ma poi il mancato passaggio di Castrovilli al Bounemouth ne bloccò il passaggio.

A Gennaio Fiorentina ed Empoli si metteranno al tavolo per definire la trattativa, il club di Corsi chiede circa 20 milioni di euro, Baldanzi nell’eventualità di un accordo cambierà maglia a Luglio 2024.

Tommaso Baldanzi in questa stagione in 10 presenze ha messo a segno una sola rete, mentre nella scorsa stagione in 27 presenze di reti ne mise a segno 4.