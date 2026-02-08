Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Febbraio 9, 2026
Home Serie A Juventus News La Juve la pareggia al fotofinish, amaro in bocca per la Lazio...

La Juve la pareggia al fotofinish, amaro in bocca per la Lazio (2-2)

Rocambolesco pari al fotofinish allo stadium

Di
Fabiano Corona
-
33
serie a enilive 2025 2026: pisa vs juventus
KALULU ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Juve acciuffa il pari in zona Cesarini, Lazio è beffa

La Juve sogna il quarto posto, di fronte la Lazio dell’ex Sarri. Buon gioco dei bianconeri, ma gol che non arriva. E’ la Lazio a sbloccarla con Pedro. I biancocelesti trovano a sopresa il raddoppio e la Juve è alle corde dopo la rete di Isaksen. Gara chiusa? No, McKennie la riapre con un colpo di testa chirurgico. Nel finale, al minuto 96, arriva la beffa per i capitolini, è Kalulu a trovare il pari (meritato) che chiude la gara sul 2 a 2.

Juve Lazio 1-2: risultato e tabellino

Reti: 46′ Pedro , 47′ Isaksen, 59′ McKennie, 96′ Kalulu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (76′ Kelly), Cabal (45′ st Zhegrova); Thuram, Locatelli (83′ Miretti); Cambiaso (76′ Boga), McKennie (83′ Openda), Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (76′ Romagnoli), Provstgaard (82′ Patric), Tavares; Taylor, Cataldi, Basic (45′ st Dele-Bashiru); Isaksen (65′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin). All. Sarri. A disp. Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek.

Ammoniti: 32′ Taylor, 80′ Romagnoli

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598