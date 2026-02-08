La Juve la pareggia al fotofinish, amaro in bocca per la Lazio (2-2)

La Juve acciuffa il pari in zona Cesarini, Lazio è beffa

La Juve sogna il quarto posto, di fronte la Lazio dell’ex Sarri. Buon gioco dei bianconeri, ma gol che non arriva. E’ la Lazio a sbloccarla con Pedro. I biancocelesti trovano a sopresa il raddoppio e la Juve è alle corde dopo la rete di Isaksen. Gara chiusa? No, McKennie la riapre con un colpo di testa chirurgico. Nel finale, al minuto 96, arriva la beffa per i capitolini, è Kalulu a trovare il pari (meritato) che chiude la gara sul 2 a 2.

Juve Lazio 1-2: risultato e tabellino

Reti: 46′ Pedro , 47′ Isaksen, 59′ McKennie, 96′ Kalulu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (76′ Kelly), Cabal (45′ st Zhegrova); Thuram, Locatelli (83′ Miretti); Cambiaso (76′ Boga), McKennie (83′ Openda), Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (76′ Romagnoli), Provstgaard (82′ Patric), Tavares; Taylor, Cataldi, Basic (45′ st Dele-Bashiru); Isaksen (65′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin). All. Sarri. A disp. Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek.

Ammoniti: 32′ Taylor, 80′ Romagnoli