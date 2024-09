La Juve non sa più segnare. Dopo la Roma anche con l’Empoli finisce 0-0

Primo tempo su ritmi bassi con possesso palla sterile da parte della Juventus e un Empoli molto intelligente a chiudersi e ripartire. L’unica vera occasione capita sulla testa di Gatti al 36′ su una palla meravigliosa di Koopmeiners ma riflesso fulmineo di Vasquez che evita il gol.

La Juve stecca ancora senza segnare

Occasione clamorosa per Vlahovic al 49′ che viene servito in profondità da Nico Gonzalez ma calcia addosso a Vasquez. Spinge la squadra bianconera e tre minuti dopo è Koopmeiners ad avere la possibilità del vantaggio ma l’estremo difensore dell’Empoli compie un’altra parata di altissimo livello. I bianconeri fanno sempre più fatica con il passare dei minuti e sembra essere il club toscano ad avere più opportunità di vincere la partita. Al Castellani termina 0-0 con Thiago Motta che avrà ancora tanto da lavoro da fare e la partita di oggi non è un bel segnale in vista di PSV e Napoli.

Tabellino del match

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (90′ Haas), Grassi (77′ Anjorin), Pezzella; Esposito (77′ Ekong), Maleh; Colombo (63′ Pellegri). All. Sullo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (67′ Thuram), Douglas Luiz (67′ Fagioli); Gonzalez (67′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (67′ Mbangula); Vlahovic. All. Thiago Motta

Arbitro: Marco Di Bello

Ammoniti: 62′ Bremer, 72′ Thuram, 74′ Pellegri