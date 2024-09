La Juve Stabia torna al Menti, a Carrara lavori a buon punto. Fa discutere la sentenza di Cittadella-Pisa che crea un pericoloso precedente

A Castellammare si festeggia il ritorno della Juve Stabia al Menti, infatti dopo il sopralluogo di questa mattina la Lega B ha dato il benestare all’agibilità dell’impianto e quindi contro il Palermo le Vespe torneranno dopo l’esilio di Piacenza a casa.

A Carrara invece, i lavori proseguono, sala stampa e tribuna stampa completate, bagni a nuovo, si stanno per in stallare i nuovi tornelli, il campo sta per essere completato, mancano ancora le opere relative alle nuove torri faro, oltre alle due nuove curve. La società gialloblu spera di poter tornare a giocare al Dei Marmi ad inizio Ottobre.

FA discutere, ed allo stesso tempo crea un precedente pericoloso la sentenza relativa al caso di Cittadella-Pisa, e cioè la mancata comunicazione nei termini tramite distinta del giocatore Desogus. Il Pisa chiedeva, come da precedenti lo 0-3 a tavolino, ed invece il Giudice, diremmo in maniera incredibile, giustifica il fatto asserendo che un giocatore non è necessario che sia nella distinta ma basta che sia solamente un tesserato del club. Con ciò, qualunque squadra che abbia in tribuna un giocatore non convocato, potrebbe farlo sedere in panchina senza che sia stato messo nella distinta. Una sentenza che a noi pare inaudita.