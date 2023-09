La Juventus è tornata. Vlahovic da indesiderato a uomo chiave di Allegri

Vlahovic trascina la Juventus, è lui l’uomo in più

Un’estate con le valigie in mano, pronto a dire addio, in poco tempo tutto è cambiato. Vlahovic si è ripreso la Juve diventando l’uomo in più e trascinatore dei bianconeri. La coppia Vlahovic-Chiesa si candida al ruolo di coppia regina del campionato. La Juve c’è, Vlahovic sembra esser tornato l’uomo in più ammirato con la maglia della Fiorentina. Da ‘indesiderato’ inserito in più di una trattativa di mercato in estate, a uomo simbolo di questa Juve. Vlahovic è tornato, la Juve si gode il centravanti.