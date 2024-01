La Juventus piazza un nuovo colpo in difesa | Per Allegri c’è Felipe

Nuovo acquisto in prospettiva per la difesa bianconera di Massimiliano Allegri

Dopo l’arrivo di Tiago Djalò, la Juventus non si ferma. I bianconeri infatti sono ad un passo dal chiudere l’acquisto di Pedro Felipe, difensore del Palmeiras.

Juventus, ecco Felipe dal Palmeiras

E in queste ore è arrivata anche la conferma da parte di Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato: “Si aggregherà alla Next Gen in Lega Pro – scrive il giornalista di Sky Sport sul suo profilo Instagram – Bianconeri che avranno l’opzione sull’acquisto di 2 milioni di euro. Il giocatore sarà in Italia la prossima settimana”.