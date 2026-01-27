La Champions League è un pallino fisso per tutti i giocatori, ma anche di tutti i club europei. La Juventus, dopo un avvio di stagione disastroso, sembra aver ritrovato continuità e una propria identità. Per i bianconeri non è ancora finita in Champions e c’è speranza per la squadra guidata da Luciano Spalletti. Seguono tutte le combinazioni, la Juventus si qualifica agli ottavi di Champions se dovesse raggiungere uno di questi risultati.

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions se…

Il rischio di approcciare la gara contro il Monaco con troppa leggerezza potrebbe segnare il futuro in Champions dei bianconeri. Anche se la formazione di Spalletti sembra avere già un pass per i playoff dopo la vittoria contro il Benfica, il pericolo è sempre dietro l’angolo. La gara di Monaco è destinata a indirizzare il cammino della Juventus in Champions League. Un successo andrebbe a proiettare i bianconeri persino nelle prime 8 posizioni: quelle che permettono l’accesso diretto agli ottavi.

Per scongiurare gli spareggi, i bianconeri dovrebbero vincere e sperare che si verifichino almeno 6 di questi scenari: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che non vince a Napoli; Barcellona che non vince contro il Copenaghen; Sporting che non passa a Bilbao; City che non vince il match contro il Galatasaray; Atletico che perde con il Bodo; Atalanta che viene battuta dall’Union Saint Gilloise; Inter che non vince a Dortmund.