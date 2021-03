La Kienergia Rieti torna al successo contro la LUX Chieti Basket 1974, disputando un’ottima gara ed un gran primo tempo, giocato con grinta e molta intensità difensiva.

Cronaca





Si capisce subito che è la serata di Dalton Pepper che segna i primi 7 punti della Npc. Rieti gestisce bene i possessi offensivi, la circolazione di palla e difende con grande intensità. Chieti riesce a segnare solamente 8 punti e nei secondi 10’ il copione è lo stesso, con Rieti padrona del campo. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 47-25, a testimonianza di quanto visto in campo.

Nel terzo quarto i padroni di casa, vittime di un piccolo calo, fanno avvicinare Chieti che si porta a -11, gli ospiti si appoggiano sulle individualità soprattutto di Williams e Sorokas per arrivare sul – 13 del 30’. Da lì Rieti ricomincia a spinger anche grazie a Dalton Pepper e De Laurentiis in stato di grazia, portando a casa la partita con il punteggio di 77-63. Vittoria che da fiducia ed entusiasmo a Rieti in vista del prosieguo del campionato che adesso continuerà con due partite in sette giorni, prima a Forlì (3 marzo) e poi Latina (7 marzo al PalaBianchini).



Coach Alessandro Rossi: “Sapevamo che l’avversario era difficile poiché Chieti è una squadra dura e capace di non uscire mai della partita. A loro va il merito di aver riaperto una partita che sembrava chiusa. Chiaramente oggi aver avuto qualche rotazione in più ci ha permesso di avere un livello di energia stabile sul campo, molto più che sufficiente, permettendoci di improntare la partita con grande aggressività, presenza mentale e fisica, cosa oggettivamente impossibile con le rotazioni ridotte all’osso. Questa partita è un po’ il risultato di queste ultime due settimane di allenamenti che dal mio punto di vista sono state molto buone. La squadra ha dimostrato grande voglia di reagire alle due sconfitte che avevamo subito. Per quanto riguarda i nuovi innesti ovviante dobbiamo ancora aspettare. Piccoli è arrivato in corsa ed era da molto tempo che non disputava una partita, le sue caratteristiche sono chiare e ci darà l’apporto che ci aspettiamo dal punto di vista difensivo e dal punto di vista anche dell’esperienza. Per quanto riguarda Sabatino chiaramente essendo molto giovane, non dobbiamo aspettarci troppo ma sicuramente è un ragazzo che ha tanta voglia e energia”.





Tabellino





Kienergia Rieti – LUX Chieti Basket 1974 77-63 (26-8, 21-17, 18-27, 12-11)



Kienergia Rieti: Pepper 27 (5/11, 4/8), De Laurentiis 21 (6/8, 1/2), Stefanelli 17 (2/7, 2/5), Taylor 9 (4/8, 0/5), Ponziani 2 (1/1, 0/0), Sabatino 1 (0/1, 0/1), Sanguinetti 0 (0/1, 0/3), Piccoli 0 (0/0, 0/1), Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Vujanac 0 (0/0, 0/0), Marcetic 0 (0/0, 0/0), Frizzarin 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 34 14 + 20 (De Laurentiis 9) – Assist: 16 (Taylor 6)



LUX Chieti Basket 1974: Williams 19 (4/6, 1/2), Sorokas 13 (4/8, 0/3), Bozzetto 11 (3/4, 1/1), Santiangeli 11 (0/0, 2/7), Piazza 5 (1/6, 0/3), Favali 4 (2/5, 0/1), Ihedioha 0 (0/0, 0/0), Arnold 0 (0/0, 0/0), Sodero 0 (0/0, 0/0), Bartolucci 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Sorokas 8) – Assist: 10 (Santiangeli, Piazza 3)