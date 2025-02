La Lazio ferma il Napoli, 2 a 2 amaro per Conte

Napoli fermato sul pari, la Lazio fa un piacere all’Inter

Solo un pareggio per il Napoli all’Olimpico, l’Inter ringrazia. La Lazio si porta avanti nella sfida col Napoli, i partenopei non si scompongono e riescono a ribaltare il risultato. Nel finale di gara, con la vittoria in pugno, arriva il meritato gol del pari biancoceleste. Il gol di Dia premia il forcing biancoceleste per il 2 a 2 finale. Napoli fermato sul pari, l’Inter ringrazia.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 2-2

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares 6,5 (37′ st Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen 7 (37′ st Tchaouna), Pedro 6 (29′ st Dia), Zaccagni; Castellanos 6 (27′ Noslin).

Allenatore: Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno 6,5 (17′ st Politano),, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi 5,5 (40′ st Marin); Lukaku, Raspadori.

Allenatore: Conte

Arbitro: Massa

Marcatori: 6′ Isaksen (L), 13′ Raspadori (N), 19′ st aut. Marusic (N), 42′ st Dia (L)

Ammoniti: Anguissa (N), Juan Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)

Espulsi: