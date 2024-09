La moglie di Immobile: “Ciro tornerà all’Olimpico? Chissà, mai dire mai..”

Ceduto al Besiktas e in uno splendido stato di forma, Ciro Immobile non ha parlato più della Lazio, anche se a fare le sue veci ci ha pensato qualcuno altro, ovvero Jessica Melene, moglie dell’attaccante. La donna, intervenuta con dei post su IG ha parlato di un possibile ritorno a Roma in futuro dell’ex Siviglia e Torino.

Moglie Immobile: “Il saluto a Ciro? Sarebbe piaciuto anche a me..”

Queste le parole riprese da “Il Corriere dello Sport”: “La città che mi ha adottata per 8 anni – ha spiegato in una delle sue storie Instagram -. La carriera di un giocatore è imprevedibile. Ora stiamo vivendo una nuova esperienza in una nuova bellissima città. A Roma torneremo sicuramente un giorno”. C’è chi le ha chiesto: “Tornerà Ciro all’Olimpico per il saluto che non gli è stato concesso?”. E Jessica ha risposto così: “Sarebbe piaciuto anche a me… Dopo che ha dato e fatto e l’amore che ci ha messo… Chissà, mai dire mai”. Poi la sua sintonia con Ciro: “Ho lasciato che decidesse dove andare e cosa fare. Era importante che lo facesse serenamente. Qualsiasi decisione avesse preso avrebbe avuto comunque il mio appoggio. Noi lo seguiremmo in campo al mondo”.