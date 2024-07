Immobile: “Tutte le storie hanno un inizio e una fine. Baroni è un grande allenatore”

Intervistato a poche ore prima della partenza per la Turchia, Ciro Immobile, è stato intercettato dai tifosi e cronisti presenti.

Immobile: “Decisione presa con massima serenità”

Queste le parole dell’ex attaccante della Lazio riportate da Lalaziosiamonoi.it: “Otto anni bellissimi, è stato tutto fantastico, un percorso eccezionale. Come tutte le belle storie hanno un inizio e una fine. Ora inizia una nuova avventura. La Lazio mi lascia tanto come uomo e calciatore, è stata una bellissima storia d’amore. Ora è finita. In questi tre giorni molto difficili per me, loro sono stati fantastici perché mi hanno dimostrato grande affetto. lo per i tifosi ho fatto una sorpresa, un video saluto. Non c’è stata l’occasione per salutari come si meritavano. Rammarico no, è una decisione presa con la massima serenità, c’è un inizio e una fine per tutto. L’ultimo anno e mezzo non è stato facilissimo, è giusto così, non è colpa di nessuno. A volte succede, dipende dai momenti della stagione. L’importante è lasciarsi in modo sereno quando si fanno certe scelte, io lo sono. Mi dispiace per la famiglia, a Roma avevamo trovato una stabilità. Quando ho deciso? Appena è arrivata l’offerta del Besiktas, ci abbiamo pensato con mia moglie, abbiamo parlato con il presidente e la società, abbiamo intrapreso questa strada. Che Lazio lascio? Intanto un grande allenatore, ci ho parlato in questi giorni, mi è piaciuto l’approccio che ha avuto on la squadra. Ho parlato sempre coi compagni, ho cercato di essere d’aiuto fino alla fine, anche se ho vissuto momenti difficili dal punto di vista personale. La squadra è giovane e ha voglia, farò il tifo dalla Turchia. Se è un arrivederci? Per la città sicuramente, poi con la società si deciderà se dare seguito a qualcosa dentro. Ora ho ancora voglia di dimostrare, speriamo vada tutto bene”.