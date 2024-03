Il momento brillante della Roma, in seguito all’arrivo di De Rossi, fa ben sperare per il futuro. La dirigenza capitolina, dopo l’addio di Tiago Pinto, continua la caccia al nuovo DS. Diversi i nomi negli ultimi giorni, ma la società sembra aver trovato l’uomo giusto.

Roma, per il nuovo DS obiettivo puntato su Modesto

Le candidature estere che i Friedkin hanno pensato negli ultimi mesi sembrano allontanarsi. I dirigenti avevano puntato personalità di spicco come Mitchell e Hughes, ma anche Vivell e Neppe. Le nuove idee puntano più all’Italia. L’attenzione si è spostata in particolare a Monza, dove c’è Modesto, dirigente che la Souloukou conosce bene avendoci lavorato ad Atene e col quale la Ceo ha parlato a lungo nell’ultima trasferta in Brianza.

Le qualità di Modesto non sono sconosciute, sia il lavoro che ha svolto in Premier League, al Nottingham Forest, che al Monza, sono evidenti a tutti, e non lasciano indifferenti i Friedkin. La società giallorossa pensa a Modesto soprattutto perché conosce bene il nostro campionato, dove ha sia giocato per anni a Cagliari, ma possiede anche le conoscenze per un calcio all’insegna di giovani e club in crescita.

Gli altri nomi: Perdezoli, Kolarov e Benatia

L’obiettivo è puntato su Modesto, ma ci sono anche altri nomi in alternativa. Si tratta di Mauro Pederzoli, il ds del Parma. Un professionista che lavora da anni nel mondo del calcio, attualmente 62 anni, con un bagaglio di esperienza immenso. Una personalità che potrebbe rivelarsi adatta soprattutto in vista dei tanti progetti e scadenze che la Roma ha a fine campionato, uno su tutti il contratto di Dybala. Negli ultimi giorni erano circolati anche altri nomi, come quelli di Benatia, che è al Marsiglia, e Kolarov.