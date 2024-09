La Roma ospita l’Udinese. Per la prima di Juric un Olimpico di fuoco | Le formazioni

Prima di Juric sulla panchina della Roma, oggi all’Olimpico arriva la sorpresa Udinese. Una gara attesissima, un Olimpico di fuoco dopo l’esonero a sorpresa di De Rossi. Una decisione, quella della società giallorossa, che ha sorpreso molto l’ambiente e la tifoseria, una partenza col botto per il nuovo tecnico Juric. Una Roma chiamata a vincere e a iniziare al meglio l’era del dopo De Rossi. In attacco spazio a Dybala dietro Dovbyk, servirà una grande Rome per battere i friulani.

Roma-Udinese: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.