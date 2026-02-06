Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
La Roma riapre a Totti: merito di Ranieri che prova a convincere i Friedkin

Di
Anna Rosaria Iovino
-
9
Totti
FRANCESCO TOTTI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Un clamoroso ritorno alla Roma è quello di Francesco Totti. Sicuramente uno dei ritorni più sognati dai tifosi della Magica. Potrebbe non essere più un sogno ma, grazie a Ranieri, potrebbe realizzarsi presto. Ecco cosa sta succedendo in capitale.

Roma, il ritorno del Pupone

Claudio Ranieri ha aperto al ritorno alla Roma di Francesco Totti. Le sue parole, che fanno sognare a tutti l’ambiente: “So che i Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma”.

Non si tratta di parole al vento o di desideri personali, ma fatti veri e propri che stanno avvenendo dietro le quinte. A quanto pare, le parti sarebbero in contatto da tempo. Al momento è in corso una fase di studio: si sta capendo quale ruolo e quali poteri potrebbero essere proposti all’ex capitano, meglio conosciuto come il Pupone. Per lui non sarebbe la prima volta. Dopo il ritiro dal calcio giocato, nel maggio 2017, Totti aveva avuto un ruolo nella dirigenza giallorossa: collaboratore dell’area tecnica. La scelta nasce dalla volontà della società, di proprietà di James Pallotta. Successivamente il Pupone, insoddisfatto, sia perché non ha poteri decisionali e di sentirsi spesso marginale nei processi chiave, discute anche con Monchi e decide di lasciare. Adesso è tempo di tornare.

