La Roma sbaglia tre rigori consecutivi, il Lille espugna l’Olimpico (0-1)

La Roma cade in casa contro il Lille nel secondo turno di UEFA Europa League. Partenza shock per i giallorossi, con il gol di Haraldsson al sesto minuto che fa calare il gelo sull’Olimpico: l‘azione nasce su un errore di Tsimikas e viene magistralmente conclusa dall’attaccante dei francesi, bravo a infilarsi tra le maglie della difesa avversaria. Gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio intorno alla mezz’ora, ma il diagonale di Sahroui termina di poco sul fondo. La squadra di Gasperini sembra piuttosto confusa e incapace di creare grandi pericoli, sebbene al 35′ minuto arrivi una triplice palla gol: prima le conclusioni di Tsimikas e Soulé vengono ribattute nell’area piccola, poi il tiro di El Aynaoui viene salvato sulla linea da Mandi.

Nella ripresa la Roma prova a crescere, ma Giroud scappa alla difesa avversaria e solamente le manone di Svilar evitano il raddoppio dei francesi. Qualche minuto dopo, ci prova Ferguson su calcio d’angolo battuto da Soulé. Intorno all’80’, il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai capitolini per fallo di mano di Mandi: Dovbyk si presenta sul dischetto ma il suo tiro viene respinto da Ozer. L’arbitro, però, fa ripetere il penalty per l’ingresso anticipato da un difensore ma la situazione non cambia, poiché l’ucraino calcia nuovamente alla sinistra del portiere, il quale riesce nuovamente a intercettare il pallone. Dopo un’ulteriore revisione al VAR, il direttore di gara fa ripetere nuovamente il tiro dal dischetto e questa volta è Soulé a provarci: ancora una volta, Ozer respinge la conclusione e mantiene il vantaggio dei suoi. Nel finale ci prova anche Manu Koné da fuori area, ma il suo tiro termina sul fondo; Svilar respinge gli ultimi assalti degli avversari e la partita si conclude con il risultato di 0-1 in favore del Lille.

Roma-Lille, il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso (55′ Mancini), Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante (71′ Konè), Tsimikas (46′ Rensch); Soulè, Pellegrini (55′ El Shaarawy), Ferguson (78′ Dovbyk). All. Gasperini

LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk (70′ Perraud); Felix Correia, Bentaleb (64′ Andre), Bouaddi, Sahraoui (90′ Mukau); Haraldsson (66′ Fernandez-Pardo), Giroud (65′ Igamane). All. Genesio.

Reti: 6′ Haraldsson (L).