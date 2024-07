La Roma tenta il colpo Soulè, pronti 30 milioni | Continui i contatti con la Juventus

Dopo i tanti nomi fatti, potrebbe essere Matias Soulè il colpo da 90 della Roma. Il calciatore ex Frosinone e di proprietà dalla Juventus, piace da pazzi a De Rossi con il club giallorosso che sarebbe pronto a sborsare 30 milioni di euro per accontentare il tecnico romano.

Roma, De Rossi vuole Soulè

Sul talento argentino non c’è solo la Roma però perchè su di lui c’è anche il Leicester, che avrebbe pronti 20 milioni di euro più 5 di bonus, anche se il fantasista classe 2003 preferirebbe restare in Italia. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” Giuntoli ha fretta di cedere perchè vorrebbe piazzare altri colpi di mercato dopo Thuram e Douglas Luiz. Frequenti i contatti tra i due club dopo le trattative di questi anni, ultima per Huijsen.