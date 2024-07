Roma, maxi operazione con la Juventus | E su Soulè c’è la concorrenza del Leicester

L’asse Torino-Roma è destinata a restare calda per tutta l’estate: gli intrighi tra Roma e Juventus non finiscono. Ancora nulla di nero su bianco per Ghisolfi, però la caccia a Chiesa o Soulé è attiva da settimane e continuerà ancora. I giallorossi hanno una contropartita che, a quanto riferisce Calciomercato.com, la Juventus potrebbe apprezzare: Stephan El Shaarawy.

Roma-Torino: asse bollente in questa estate. Pronto il maxi-scambio?

Negli ultimi giorni è emersa la notizia di un interesse della Juventus nei confronti di Stephan El Shaarawy. Il club bianconero vorrebbe infatti l’ala della Roma per rinforzare le proprie fasce. La Roma potrebbe infatti inserire il Faraone come parziale contropartita in una trattativa per Federico Chiesa o Matias Soulé. Anche se l’argentino sembrerebbe sempre più lontano da Torino ma in direzione Inghilterra: offerta concreta da 30 milioni di euro per lui dal Leicester. Al contrario pero, per l’esterno azzurro ci sono solo interessamenti e quasi nulla di concreto: persiste la fiducia della Roma.