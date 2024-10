La Roma vuole blindare Pisilli | Pronta la proposta per il rinnovo del contratto

Niccolò Pisilli è l’uomo del momento in casa Roma e la società giallorossa sta pensando a come blindarlo per il futuro. Il giovane centrocampista romano è stato lanciato in prima squadra da Daniele De Rossi e sta trovando ulteriore spazio anche con Ivan Juric. Prodotto del settore giovanile della Roma, il classe 2004 ha collezionato già in queste prime giornate sette presenze fra Serie A ed Europa League trovando anche il gol nel match poi vinto contro il Venezia. Non solo, giovedì scorso è arrivato anche il debutto in Nazionale maggiore contro il Belgio nel match valido per la Nations League.

Roma, ora il rinnovo del contratto per Pisilli | Il ragazzo è in scadenza nel 2026

Ora la Roma vuole blindarlo per farlo diventare un perno per il futuro, e rinnovargli il contratto. Al momento infatti Pisilli ha il contratto in scadenza nel 2026, ma è ancora un contratto “da primavera”, e come ingaggio, scrive il Corriere dello Sport, guadagna 70mila euro a stagione. La proposta sicuramente sarà di un prolungamento, probabilmente fino al 2029 con un importante adeguamento del contratto. Non c’è eccessiva fretta, perché il ragazzo rimane totalmente concentrato sul campo, ma il premio per la sua crescita arriverà entro la fine della stagione.