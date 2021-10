La trans Guendalina ‘minaccia’ Icardi e Wanda Nara: “Attenta o pubblico audio e video…”

Wanda Nara a tu per tu con Guendalina Rodriguez

Ancora Wanda Nara nel mirino del web, ora è la trans Guendalina Rodriguez che afferma di aver avuto una relazione con Icardi ad attaccare la Nara. La Rodriguez ha continuato a diffondere tramite storuie Instagram i messaggi “poco carini” che le sarebbero stati inviati direttamente da Wanda Nara.

Le ultime rivelazioni della trans Guendalina Rodriguez

Guendalina Rodriguez scrive su Instagram, come riporta il Corriere dello Sport: “Buongiorno ecco un altro messaggio di questa signora poco elegante. Ora guarda se non pubblico audio e immagini… Finora sono stata in silenzio”. Questi, invece, i nuovi messaggi diffusi nelle storie che sarebbero stati inviati da Wanda Nara: “Vaffanculo e continua a lavorare nel bordello. Sei una travestita e vorresti essere stata con Icardi ma non è così. Sei una puttana che vuole aggrapparsi a qualcuno per ottenere la fama, ma non lo otterrai mai. Io sono la regina, tu sei la serva se non ti è chiaro. E non sei riuscita a rovinare una famiglia. Ti avverto”.