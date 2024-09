Lanzafame: “La Juventus è cresciuta tanto ma la Juve è favorita. Su Chiellini..”

La Juventus si è resa protagonista di un ottimo avvio di stagione sotto la guida di Thiago Motta, conquistando 8 punti nelle prime 4 gare di campionato senza subire gol. L’ex attaccante bianconero Davide Lanzafame, intervistato da “Juventusnews24”, ha detto la sua sull’attuale situazione dei bianconeri, queste le sue dichiarazioni:

“La Juventus è cresciuta tanto dal punto di vista difensivo mentre l’attacco non è un problema, servirà tempo per assimilare le idee di Motta. Quest’anno la Juve la metterei nelle prime tre posizioni della classifica. Poi dopo è chiaro che l’Inter, che ha vinto lo scorso anno e si è rinforzata ancora, sia nettamente favorita. La squadra di Thiago Motta però dirà la sua e può insidiare i nerazzurri per la prima posizione”.

“Chiellini intelligente”. Parla Lanzafame

“Giorgio è un ragazzo intelligente e questo ruolo è decisamente adatto a lui. Sarà sicuramente un grande dirigente per molti anni”.

Lanzafame ha fatto il suo esordio ufficiale da professionista proprio con i colori bianconeri nel lontano 2007 mentre nella stagione 2010-11, sotto la guida Del Neri ha collezionato 3 presenze nella massima serie