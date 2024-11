L’arduo lato della corsa: la mancanza di entusiasmo

Ci siamo passati tutti: inizi a correre forte dei tuoi buoni propositi, che dopo un po’ svaniscono nel nulla. Ma, come per tutto, anche qui c’è una soluzione.

Ti è mai capitato di iniziare ad andare a correre, pieno/a di buoni propositi ed entusiasmo, ma alla lunga di gettare la spugna nel momento in cui questa attività si fa ripetitiva, scontata, noiosa? Quando senti di correre in direzione di un vicolo cieco, continua; vedrai che la strada è spianata.

Fuor di metafora, con la corsa non esiste un punto di non ritorno. Se indossi sempre gli stessi capi sportivi, percorri le stesse distanze, gli stessi sentieri e ti mantieni sulla medesima velocità, è chiaro che andare a correre ti viene a noia. La mancanza di dinamismo, infatti, è una delle prime cause che affossa l’entusiasmo.

Oggi ti proponiamo alcuni semplici step per dare una marcia in più alla tua routine di corsa.

Buona lettura.

Scegli percorsi alternativi!

Trascorse le prime settimane, continui a frequentare la stessa pista e a correre in tondo per chilometri e chilometri. Ma che gusto c’è? Questo approccio statico, alla lunga, non divertirebbe neppure il più grande patito e amante della corsa…

In questi casi, infatti, soprattutto per i non agonisti, la noia fa capolino da dietro l’angolo in men che non si dica.

Se vorresti divertirti mentre vai a correre o comunque vivere questa splendida attività fisica con maggiore entusiasmo, non devi fare altro che cambiare percorso. Invece di andare allo stadio, fai un giro nel tuo quartiere, esplorane i parchi o cambia completamente zona.

Come bonus, questo ti insegnerà a conoscere meglio i tuoi dintorni e il circondario. I chilometri da percorrere sembreranno molti meno e il tempo trascorrerà più velocemente.

In questi casi, ti consigliamo di tenere sempre con te il telefono e di attivare la modalità GPS, nel caso in cui ti capitasse di perderti.

Fatti un regalo: acquista nuovi capi sportivi di qualità

Sono anni che utilizzi la stessa tuta? Forse è arrivato il momento di fare un po’ di sano shopping sportivo!

Per quanto suoni banale, la semplice voglia di indossare e sfoggiare il tuo nuovo completo sarà sufficiente a spronarti ad andare a fare una corsa. E lo stesso vale per le scarpe da ginnastica.

Non solo: potresti anche pensare di investire in qualche gadget di ultima generazione dedicato alla corsa. Ad esempio, un nuovo smartwatch che ti permetta di tenere conto della distanza percorsa, della velocità e delle calorie bruciate. Oppure, potresti comprare un paio di cuffie o auricolari waterproof per ascoltare la tua musica o i tuoi podcast preferiti mentre vai a correre.

Conclusione

Hai visto anche tu che basta davvero poco per fare la differenza, no? Questi sono soltanto due dei tanti semplici accorgimenti che puoi adottare per ritrovare la voglia di andare a correre e instaurare una routine sostenibile nel lungo termine.