L’Atalanta cade pesantemente a Verona. Al Bentegodi finisce 3-1 per l’Hellas

L’Atalanta cade a sorpresa contro il Verona e vede allontanarsi i posti che garantirebbero un piazzamento in europa, per i gialloblu boccata d’ossigeno ed ora la Fiorentina è ultima e distante tre punti. Male per la squadra di Palladino Krstovic che è stato sostituito nella ripresa da Scamacca, per il Verona su tutti Giovane e Belghali.

LA CRONACA

Inizia bene il Verona che pressa l’Atalanta ma che comunque non crea preoccupazione agli ospiti, che potrebbero passare in vantaggio grazie ad un colpo di testa parato in tuffo da Montipò. Nel momento migliore dell’Atalanta, passa il Verona al 28′ grazie ad una rete di Belghali che in area scarta un paio di avversari e batte Carnesecchi. Al 36′ c’è il raddoppio firmato Giovane che calcia dal limite dell’area e grazie ad una deviazione batte il portiere neroazzurro. Nella ripresa entrano Kolasinac e Scamacca, ma le sostituzioni non danno benefici alla squadra di Palladino. L’Hellas Verona segna il tris con Bernede che in contropiede servito da Giovane batte Carnesecchi. Fiammata di Scamacca al 77′ ma il tiro coglie la traversa e salva Montipò, ma la deviazione di Bella-Kotchap è avvenuta con la mano e viene assegnato un rigore che lo stesso Scamacca trasforma.

Il tabellino

Hellas Verona-Atalanta 3-1

VERONA: Montipo L., Nunez U., Nelsson V., Bella-Kotchap A., Belghali R., Niasse C., Al Musrati, Bernede A., Frese M., Giovane, Mosquera D. (dal 33′ st Sarr A.). A disposizione: Ajayi J., Cham F., Ebosse E., Harroui A., Kastanos G., Orban G., Oyegoke D., Perilli S., Santiago Y., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Valentini N. Allenatore: Zanetti P..

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O. (dal 1′ st Kolasinac S.), Hien I., Djimsiti B., Bellanova R., De Roon M., Ederson (dal 16′ st Pasalic M.), Zappacosta D. (dal 17′ st Zalewski N.), De Ketelaere C. (dal 25′ st Samardzic L.), Krstovic N. (dal 1′ st Scamacca G.), Lookman A.. A disposizione: Ahanor H., Bernasconi L., Brescianini M., Kolasinac S., Maldini D., Musah Y., Pasalic M., Rossi F., Samardzic L., Scalvini G., Scamacca G., Sportiello M., Zalewski N. Allenatore: Palladino R..

Reti: al 28′ pt Belghali R. (Verona) , al 36′ pt Giovane (Verona) , al 26′ st Bernede A. (Verona) al 36′ st Scamacca G. (Atalanta) .

Ammonizioni: al 45′ pt Nelsson V. (Verona), al 5′ st Frese M. (Verona) al 20′ st De Roon M. (Atalanta).