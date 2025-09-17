L’Atalanta perde contro il PSG nonostante un super Carnesecchi (4-0)

Troppo forte questo PSG per l’Atalanta, che comunque nel primo tempo ha avuto l’occasione di segnare una rete con Kossonou che ha avuto una grande chance ma ha sparato alto. Tre minuti ed i francesi sono subito in vantaggio grazie a Marquinos che riceve palla da Fabian Ruiz e non ha problemi a depositare in rete, Raddoppio di Kvara che con un potente destro fulmina Carnesecchi. Nella ripresa il tris è servito da Nuno Mendes imbeccato da Barcola. Lo steso Barcola nella prima frazione di gioco si era fatto parare un rigore dal portiere nerazzurro. Il PSG controlla ed abbassa il ritmo della partita, con Carnesecchi che sventa ancora due conclusioni pericolose della squadra di Luis Enrique. Nel finale Bellanova regala il pallone a Gonzalo Ramos che segna il poker.

Il tabellino

PSG-Atalanta 4-0

PSG: Chevalier L., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N. (dal 30′ st Zabarnyi I.), Neves J. (dal 13′ st Ramos G.), Vitinha, Ruiz F. (dal 10′ st Zaire-Emery W.), Kvaratskhelia K. (dal 30′ st Mbaye I.), Mayulu S. (dal 10′ st Lee Kang-In), Barcola B.. A disposizione: Hernandez L., Lee Kang-In, Marin R., Mbaye I., Ramos G., Safonov M., Zabarnyi I., Zaire-Emery W. Allenatore: Luis Enrique.

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O., Hien I., Djimsiti B. (dal 30′ st Scalvini G.), Bellanova R., Musah Y. (dal 30′ st Brescianini M.), De Roon M., Bernasconi L., Pasalic M., De Ketelaere C. (dal 1′ st Samardzic L.), Maldini D. (dal 1′ st Krstovic N.). A disposizione: Ahanor H., Brescianini M., Camara H., Krstovic N., Obric R., Rossi F., Samardzic L., Scalvini G., Sportiello M., Sulemana K., Zalewski N., Zappacosta D. Allenatore: Juric I..

Reti: al 3′ pt Marquinhos (PSG) , al 39′ pt Kvaratskhelia K. (PSG) , al 6′ st Mendes N. (PSG), 46′ st Gonzalo Ramos (PSG) .

Ammonizioni: al 44′ pt Musah Y. (Atalanta).