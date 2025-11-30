L’Atalanta torna Dea e vince 2-0. Vanoli non basta, Fiorentina in crisi e fantasmi visibili

È stata una sfida tra due squadre che necessitavano di un cambio in panchina per invertire la rotta ma ciò è avvenuto solo per l’Atalanta. Dopo la vittoria contro l’Eintracht i nerazzurri vincono per 2-0 con le reti di Koussounou al 41′ e Lookman al 51′. Il nigeriano trova il suo sesto gol contro i Viola in Serie A dimostrando quale è la sua vittima preferita. Vittoria meritata per l’Atalanta viste le tante occasioni avute contro una Fiorentina che non riesce a cambiare marcia soprattutto a livello mentale con Vanoli che fatica a far svoltare la stagione nonostante un buon pareggio lo scorso weekend contro la Juve. I Viola si trovano ultimi a 6 punti insieme al Verona e i tifosi iniziano a intravedere il dramma Serie B.

Tabellino del match

Reti: 41′ Koussounou, 51′ Lookman

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien (87′ Kolasinac), Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson (67′ Pasalic), Zappacosta (67′ Zalewski); De Ketelaere, Lookman (77′ Sulemana); Scamacca (77′ Krstovic). All. Palladino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodo (64′ Fortini), Mandragora, Fagioli (64′ Gudmundsson), Sohm (79′ Richardson), Parisi; Kean, Piccoli (79′ Ndour). All. Vanoli

Ammoniti: 59′ Pongracic, 69′ Pablo Marì, 71′ Mandragora, 84′ Hien