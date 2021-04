L’Atlante Eurobasket Roma centra la prima vittoria nel girone giallo contro l’Urania Milano al PalAvenali.

I romani schierano l’inedito quintetto composto da Romeo, Viglianisi, Stafferi, Olasewere e Magro. I meneghini rispondono con Bossi, Montano, Raivio, Langston e Benevelli.







Cronaca

Montano e Olasewere realizzano i primi 9 punti della gara, con i capitolini che trovano il 6-5 con Romeo dopo 3 minuti di gioco. Dopo 5 minuti, sul 12-10, coach Villa chiama il timeout. Olasewere e Magro portano la propria squadra al massimo vantaggio, sul +5. Milano prova ad avvicinarsi, ma la squadra di Roma non cede e conclude il primo quarto sul 25-16.



La seconda frazione inizia con Milano che prova ad avvicinarsi, ma si scontra con un ispirato Cicchetti che sigla 8 punti in 3 minuti e mezzo. L’Atlante Eurobasket Roma va a +12, sul 36-24, costringendo coach Villa al timeout. I milanesi piazzano un break di 6-0 e spingono coach Pilot al timeout. I romani tengono botta e riescono a concludere il secondo quarto sul 44-36.



Nel terzo quarto la squadra di Roma parte forte: 7-0 di parziale e conseguente timeout di coach Villa, sul punteggio di 51-36. L’Urania prova a riavvicinarsi, ma le due triple di Fanti portano il vantaggio capitolino sul +17. A metà quarto, sul punteggio di 64-43, coach Villa chiama un nuovo timeout. Alla ripresa gli ospiti piazzano un break di 9-0 e questa volta è coach Pilot a fermare il gioco. I romani continuano a spingere e chiudono il terzo quarto sul 72-60.



È Cepic ad aprire l’ultimo quarto con una tripla e, nonostante i tentativi di Milano di riavvicinarsi, a metà quarto lo scarto non varia, con il punteggio sull’81-67. A 4’ dalla fine, sull’83-67, coach Villa tenta di scuotere i suoi con un nuovo timeout, ma la partita ormai è segnata e si conclude con il punteggio di 85-67 per l’Atlante Eurobasket Roma.





A fine gara, soddisfatto coach Pilot: “Sono sempre stato orgoglioso dei miei ragazzi, ma in questa occasione lo sono ancora di più. Abbiamo fronteggiato le assenze con un meraviglioso spirito di squadra. Per tutta la stagione non abbiamo inanellato due prestazioni negative consecutive, e non è accaduto neanche questa volta: dopo la gara Treviglio la nostra risposta è stata eccellente”.





Tabellini



Atlante Eurobasket Roma – Urania Basket Milano 93-79



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 26, Cepic 3, Fanti 10, Viglianisi 4, Cicchetti 12, Bischetti 3, Magro 13, Staffieri 5, Antonaci, Romeo 17

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi



Urania Basket Milano: Pesenato 2, Raivio 15, Bossi 20, Montano 10, Piunti 10, Benevelli, Franco, Raspino 2, Langston 20, Chiapparini n.e.

All. Villa

Ass. All. Riva, Merani