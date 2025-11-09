Lautaro e Bonny archiviano la pratica Lazio 2-0. Inter e Roma le nuove capoliste della Serie A

Dopo la vittoria della Roma e gli stop di Napoli e Milan serviva una prova di forza dell’Inter nel big match contro la Lazio a San Siro. I nerazzurri la sbloccano subito dopo soli tre minuti di gioco con Lautaro che sfrutta alla perfezione l’assist di Bastoni. La Lazio fatica a reagire ma non crolla e ad ogni occasione dell’Inter prova a rispondere colpo su colpo. Al 62′ Bonny raddoppia spingendo in porta un pallone dalla sinistra di Dimarco per il più facile dei tap-in. Qualche minuto dopo Zielinski farebbe 3-0 ma il gol viene annullato per un tocco di mano precedente di Dimarco. Al 77′ traversa di Provstgaard e pallone che non supera la linea. L’Inter porta a casa tre punti fondamentali nella corsa Scudetto contro una buona Lazio.

Tabellino del match

Reti: 3′ Lautaro Martinez, 62′ Bonny

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (56′ Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81′ Pio Esposito), Sucic (56′ Zielinski), Dimarco; Bonny (81′ Frattesi), Lautaro (71′ Thuram). All. Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (68′ Pellegrini), Gila, Romagnoli (75′ Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65′ Vecino), Basic; Isaksen (65′ Pedro), Dia (65′ Noslin), Zaccagni. All. Sarri

Ammoniti: 33′ Akanji, 36′ Sucic, 52′ Dumfries, 72′ Zaccagni