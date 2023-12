Lautaro Martinez: “Volevo ritornare a segnare a San Siro. Per il rinnovo manca poco”

Intervenuto a Dazn, Lautaro Martinez, capitano dell’Inter ha parlato della vittoria contro l’Udinese ma anche del suo prolungamento di contratto.

Lautaro: “Voglio segnare ancora”

“Mi mancava tanto il gol a San Siro, ho provato in tutti i modi, ho preso un palo, ma come dico sempre deve vincere l’Inter, io quando ne ho avuto l’occasione ho visto lo spazio e ho calciato, mi è andata bene, è importante anche aver segnato. A quanti gol posso arrivare? Spero tanti, voglio dare una mano in campo ai miei compagni e sonco contento perché sto facendo tanti gol e aiutando la squadra a segnare, facciamo tanti gol, quindi sta andando bene. Dobbiamo continuare così, poi chi fa gol non è importante, dobbiamo fare sempre 3 punti per continuare nel nostro percorso”. Queste le parole dell’argentino.

E poi ancora: “Dobbiamo aspirare a dare sempre di più, cercare di migliorare, andare a cercare il nostro obiettivo perché questa grande società deve giocare finali, vincere titoli, lo stiamo facendo e dobbiamo continuare così. Rinnovo? Sono pronto, manca poco per chiudere e sono contento così come la mia famiglia”.