Una sessione di mercato da dimenticare per la Lazio ed i propri tifosi quella da poco archiviata. Nessun acquisto, solo due cessioni, importanti per quadrare il bilancio biancoceleste. Ma il patron degli Aquilotti non deluderà i suoi tifosi, sono già tutti a lavoro per la sessione invernale.

Lazio, ecco i nomi dei tre colpi sul mercato di gennaio

In vista della sessione di gennaio la società di Formello riuscirà a mettere a segno qualche colpo di mercato. L’esperto di vicende dei biancocelesti ha delineato con precisione i profili che la società intende portare a Formello per rinforzare l’organico di Maurizio Sarri. Non sono interventi di mercato nuovi, sono progetti già lavorati e pensati nei mesi scorsi che purtroppo non sono stati messi in atto per via del motivo che tutti conoscono: mercato bloccato.

A parlare è Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, a Radio Laziale durante il programma Lazio Social Club. Secondo il giornalista, la Lazio è pronta a riattivare il mercato con Simic, Fabbian e Insigne. I primi due sono idee della società, che intende investire sui giovani, per quanto riguarda l’attaccante napoletano è stata una richiesta di Sarri. Simic e Fabbian erano due obiettivi della società accordati con il tecnico prima del blocco del mercato. Sono due trattative concrete che la Lazio porterà avanti e vanno seguite fino alla fine.