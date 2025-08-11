La campagna abbonamenti della Lazio sta volando, soprattutto rispetto alle aspettative e ai problemi che ha avuto il club con i tifosi. Oggi, a 10 giorni dalla data conclusiva per fare gli abbonamenti, la curva Nord e Distinti nord sono sold-out da tempo, come anche alcuni settori della Tribuna Tevere.

Lazio, la campagna abbonamenti vola: circa 30 mila tesserati

Abbonamenti della Lazio al rush finale, ecco gli ultimi dieci giorni a disposizione. La Lazio, senza possibilità di acquisti in questa sessione estiva, a quanto pare l’acquisto migliore lo ha fatto con i tifosi: oltre 27.400 tessere sottoscritte finora, è stata superata anche la quota della stagione 2009-2010 (27.334). Il podio della presidenza Lotito è sempre più vicino (28.731 nel 2004-2005), ci sarà tempo fino alle 23.59 del 20 agosto per raggiungerlo, data ultima per diventare un tesserato dei biancocelesti.

Una conferma di amore e rispetto quella avuta dai tifosi in questo momento difficile per la società. La turbolenta sessione estiva di mercato ha visto bloccato qualsiasi tipo di entrata, ma non il sostegno dei tifosi che continua. Negli ultimi 21 anni soltanto in tre occasioni è stato raggiunto un totale superiore: 28.731 nel 2004-2005, 29.036 nel 2024-2025 e 30.333 nel 2023-2024. Mancano 10 giorni e si potrebbe raggiungere un ulteriore record.