Ottava giornata di Serie A: la Lazio di Sarri ospita l’Atalanta di Gasperini, oggi alle 15. I biancocelesti, reduci dalla vittoria nei minuti finali contro il Celtic nella gara di Champions, vogliono provare ad invertire la rotta e e trovare punti anche in campionato. La formazione di Sarri, ad oggi, occupa il sedicesimo posto e ha raccolto soltanto 7 punti nelle sette gare disputate. Situazione ben diversa in casa Atalanta, sesta in classifica a 13 punti. I nerazzurri di Gasperini, che hanno ottenuto una buona vittoria contro lo Sporting Lisbona in Europa League, proveranno ad alimentare l’ottimo momento (con quattro vittorie in cinque gare tra campionato e coppe, unico pareggio in casa contro la Juventus nella scorsa giornata) e a replicare la prestazione vista a Lisbona. Nell’ultimo precedente all’Olimpico, risalente a febbraio, i bergamaschi si sono imposti sui biancocelesti con un netto 0-2 con reti di Zappacosta e Højlund. Lazio-Atalanta sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri