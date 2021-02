Lazio-Bayern Monaco, le formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Bayern Monaco, grande sfida Champions. Le formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per la grande sfida Lazio – BayernMonaco. I biancocelesti sfidano i campioni tedeschi, occasione per misurarsi a grandi livelli per i ragazzi di Inzaghi e il desiderio di fare il colpaccio. Contro i tedeschi servirà la gara perfetta, sfida nella sfida quella tra i grandi bomber Lewandowski e Immobile. Un match che verrà trasmesso da Sky e Canale 5, per i grandi appassionati di calcio oltre che per i supporters di fede biancoceleste. In casa Lazio il sogno è il passaggio del turno, fondamentale sarà la gara di questa sera all’Olimpico, uscire indenni o vittoriosi nel match di andata potrebbe risultare fondamentale. Crederci l’imperativo in casa Lazio, a Immobile e compagni il compito di rendere il sogno realtà.

Lazio-Bayern Monaco – LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Bayern Monaco (ore 21.00, Sky e Canale 5)

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski

I bookmakers su Lazio-Bayern Monaco

Attenzione perché la Lazio è imbattuta in questa Champions, seppur con sole 2 vittorie e ben 4 “X”. Interessante: nelle 6 partite del girone, SEMPRE “Gol” e Multigol 2-4 per i biancocelesti. Il Bayern ha vinto 5 gare su 6 nel girone ed è imbattuto da 17 partite di Champions. Non ha perso nessuna delle ultime 14 trasferte di Champions e nonostante la tendenza all’Over 2.5 esterno, ultimamente ha offerto qualche Multigol 2-4, col “Gol” verificatosi in ben 4 delle ultime 5 partite. Spiccano 10 Gol Ospite consecutivi in trasferta per i bavaresi. Quanto ai segni, ben 2 “1” (vittorie) su 3 per la Lazio in casa, mentre il Bayern Monaco ha ottenuto ben 9 “2” (vittorie) nelle ultime 10 trasferte europee.

Lewandowski vs Immobile

La sfida tra il FIFA World Player 2020 e la Scarpa d’Oro 2020 riparte da zero. Ciro Immobile contro Robert Lewandowski, ancora una volta uno di fronte all’altro. Ci sono dei precedenti tra le loro squadre – Bayern-Dortmund nella stagione 2014/15 e le recenti sfide Italia-Polonia in Nations League – eppure mai una volta i due si sono trovati in campo l’uno contro l’altro.