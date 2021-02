Lazio-Cagliari, Inzaghi in conferenza: “Non dobbiamo mollare”

Verso Lazio-Cagliari

La ventunesima giornata di campionato prevede il match Lazio-Cagliari, in scena all’Olimpico di Roma domenica 7 febbraio alle 20.45. A presentare la partita di domani per i biancocelesti arriva Simone Inzaghi in conferenza stampa, il quale afferma: “Sfida insidiosa, hanno bisogno di punti”.

Simone Inzaghi: “Patric, Strakosha, Ramos e Cataldi non ci saranno”

Una sfida importante per entrambe le formazioni, per motivazioni differenti: il Cagliari ha bisogno di punti per uscire dalla zona di retrocessione; la Lazio per macinare altri punti verso la zona Champions League. Inzaghi sa che domani non sarà un avversario semplice, afferma: ““Domani è una partita insidiosa, il Cagliari sta facendo pochi punti, ma le prestazioni sono sempre buone. Ha qualità, gioca un bel calcio. Con qualche defezione ci aspettiamo una squadra a specchio rispetto alla nostra formazione. Non merita la classifica che ha. Non eravamo abituati a preparare una partita con una settimana intera. Ci sono alcuni probemi: Patric, Strakosha, Ramos e Cataldi non ci saranno. Radu e Caicedo aspettiamo l’ultimo allenamento“.

Obiettivi della Lazio e futuro Milinkovic-Savic

Simone Inzaghi risponde alle domande sul futuro del team biancoceleste e anche a quanto riferito da Milinkovic-Savic che sogna di andare al Real Madrid. Il tecnico dichiara: “Lo avevo già detto, i nostri obiettivi erano andare agli ottavi e di rimanere nell’Europa che conta. Il campionato è difficile, ci sono tante squadre che tengono un bel ritmo. Abbiamo lasciato punti indietro per varie vicissitudini, ma siamo lì, non dobbiamo mollare. Sappiamo che serve pedalare tanto già da domani contro il Cagliari. Milinkovic ha fatto grandi progressi, è uno dei nostri top player, sta avendo un grande rendimento. Unisce qualità, quantità e fisico. Ci aiuta in tanti momenti, deve continuare così e pensare al Cagliari. Ha recuperato dopo un leggero problemino dopo l’Atalanta, ma è motivato e pronto. In questo ultimo mese, dopo la sosta, a parte Luiz Felipe siamo riusciti ad avere la squadra quasi al completo. I risultati portano punti e autostima, ripartiamo da lì. La striscia di vittorie deve continuare, la squadra sta bene, ma attenzione alla partita insidiosa e difficile con il Cagliari“.