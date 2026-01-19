Lazio-Como, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

All’Olimpico di Roma va in scena l’ultima gara della ventunesima giornata di Serie A Tim. In capitale si sfideranno Lazio-Como, gara arbitrata dal signor Fabbri, con fischio d’inizio previsto per le 20:45 di oggi, lunedì 19 gennaio 2026.

Lazio-Como, probabili formazioni

La Lazio arriva al match di oggi dalla vittoria di misura contro il Verona. Sarri riavrà a disposizione Zaccagni, che rientra dopo la squalifica. Sull’esterno opposto ci sarà Isaksen, in pole rispetto a Cancellieri, mentre al centro dell’attacco sarà ballottaggio tra Noslin e Ratkov, con il primo leggermente avanti. A centrocampo Taylor viaggia verso un’altra maglia da titolare.

Il Como dovrebbe vedere Baturina partire dalla panchina, con Vojvoda favorito per una maglia dall’inizio. A sinistra verrà inserito Rodriguez, mentre Nico Paz sarà il riferimento sulla trequarti a supporto di Douvikas. In difesa Diego Carlos affianca Ramon al centro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Indisponibili: Dia, Dele-Bashiru, Basic, Patric, Gigot.

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Indisponibili: Diao, Addai, Morata, Goldaniga.

Dove vedere Lazio-Como

La partita dell’Olimpico di questa sera che si disputerà tra Lazio e Como per la 21ª giornata di campionato, verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Si potrà inoltre seguire il match tramite l’app di DAZN su dispositivi mobile (PC, smartphone e tablet).La sfida tra Lazio e Como sarà visibile anche sul canale 214 di Sky, riservato agli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN.