Lazio, le condizioni di Zaccagni: ci sarà con la Salernitana?

Il centrocampista è tornato oggi ad allenarsi con i compagni

Il giorno dopo la trasferta di Marsiglia, terminata ancora con un pareggio per 2-2 (con la Lazio ancora raggiunta nel finale dagli avversari), è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato, l’ultima di questo miniciclo prima della sosta per le nazionali. Nella prima seduta dopo il ritorno nella capitale, ecco una buona notizia per Maurizio Sarri che ha potuto rivedere sul terreno di gioco Mattia Zaccagni che era assente da due settimane a causa di un infortunio al ginocchio.

L’ex Verona finora non ha dato il contributo che ci si aspettava proprio a causa di diversi problemi fisici che ne hanno minato il suo inserimento in biancoceleste e soprattutto negli schemi del comandante Sarri che dà grande attenzione alla parte tattica. Zaccagni, però, ora appare praticamente ristabilito e non è da escludere una sua convocazione per la sfida alla Salernitana.