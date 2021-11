Lazio, Pedro la scommessa vinta di Sarri

Il giocatore ex Roma è la nota lieta di questo campionato.

Pedro, qualsiasi squadra abbia giocato era soprannominato il talismano, per vittorie e trofei vinti. L’esterno spagnolo, arrivato dalla Roma è la più grande sorpresa di questo campionato biancoceleste. Il giocatore, grazie alla fiducia di Sarri che lo stima enormemente, ha ritrovato gol e brillantezza quest’anno. La Lazio, che domani affronterà il Marsiglia degli ex romanisti Pau Lopez e Under si affiderà ancora una volta all’ex giocatore di Roma, Chelsea e Barca.

Inspiegabili le cause di come un allenatore del prestigio di Mourinho possa aver messo fuori rosa un giocatore delle qualità di Pedro. Esigenze di bilancio? Probabile, ma anche calcistiche visto che l’allenatore portoghese ha scelto di rimanere di rimanere con Mkhitaryan e Smalling.

Sta di fatto che Pedro arrivato alla Lazio (“Alla Roma mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza, stavo vivendo una situazione difficile”, queste le sue prime parole), ha trovato una situazione totalmente diversa rispetto all’altra sponda del Tevere. L’attaccante spagnolo che proprio nella Roma realizzò il 2 a 0 nel derby contro la Lazio ha deciso di fare lo stesso quando ad inizio campionato grazie all’assist di Immobile ha deciso di fare lo stesso e di regalare il derby alla formazione di Sarri.

Non è un caso infatti che Pedro (948 minuti)è il giocatore più utilizzato della rosa dopo Felipe Anderson(1148 minuti) e Milinkovic Savic (966 minuti), che era un punto fermo di Sarri lo si era capito già dal Chelsea ora sta diventando anche un beniamino dei tifosi biancocelesti visto che il calciatore ha già realizzato gol pesanti contro Roma, Fiorentina e Atalanta.