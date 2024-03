Lazio, contro il Bayern per la storia | La società suona la carica e i tifosi invadono Monaco

La Lazio stasera all’Allianz Arena può fare la storia e tornare ai quarti di finale di Champions League dopo 24 anni. Infatti l’ultima e unica volta in cui i biancocelesti sono arrivati così avanti nella massima competizione continentale è stata nel 2000, quando si sono dovuti arrendere al Valencia che poi sarebbe arrivato fino alla finale. Era la Lazio di Eriksson, di Cragnotti, di Inzaghi e Verón. Questa è la Lazio di Sarri, di Lotito, di Immobile e Luis Alberto, e vuole ripetere l’impresa.

A Monaco 3.400 tifosi laziali, per credere nell’impresa

L’ostacolo della Lazio per tornare ai quarti di Champions League si chiama Bayern Monaco, e non è una squadra qualsiasi. Ha tantissima qualità, tradizione e ambizioni. L’atmosfera sarà incandescente, ma i tifosi biancocelesti non vogliono essere da meno. Infatti in circa 3.400 si sono recati a Monaco di Baviera per supportare Immobile e compagni. Presenti anche tifosi d’eccezione come Lulic, Radu, Parolo e Klose. La società sui social ha già chiesto tutto l’appoggio possibile, per arrivare tutti insieme fra le prime 8 d’Europa.